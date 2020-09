Компания Sony провела очередное мероприятие, посвященное консоли следующего поколения PlayStation 5. В этот раз рассказали не только о новых играх для приставки, но также назвали ее стоимость и дату выхода.

Цены на приставку и даты выхода PlayStation 5 вы можете узнать по ссылке ниже, а сейчас 24 канал расскажет несколько слов про новые игры, которые показали на мероприятии.

Не пропустите Play Station 5 получила официальную цену и старт продаж

Final Fantasy XVI

Sony анонсировали новую часть культовой игрушки. Игра выйдет на PS5 и PC.

Final Fantasy XVI – Awakening Trailer:

Hogwarts Legacy

WB Games анонсировала ролевую игру во вселенной "Гарри Поттера" – Hogwarts Legacy. Релиз в 2021 году.

Hogwarts Legacy – Official Reveal Trailer:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ролик с игровым процессом нового "Человека-паука" для PS5. Релиз в конце года. Также выйдет на PS4.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Gameplay Demo:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Студия Raven показала новый отрывок сюжетной миссии Call of Duty: Black Ops Cold War. Хорошая новость: альфа-тестирование мультиплеера начнется 18 сентября только на PS4.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Nowhere Left to Run Teaser Trailer:

Five Nights At Freddy's: Security Breach

Состоялся анонс новой Five Nights at Freddy's.

Five Nights At Freddy's: Security Breach – Teaser Trailer:

Demon's Souls

Геймплейное демо ремейка Demon's Souls. Выглядит действительно впечатляюще.

Demon's Souls – Gameplay Trailer:

Devil May Cry 5 Special Edition

Capcom анонсировала специальное издание Devil May Cry 5. Релиз состоится в запуск PlayStation 5. Будет трассировка лучей и 120 FPS.

Devil May Cry 5 Special Edition – Announcement Trailer

God of War 2: Ragnaroc

Известно, что God of War 2 выйдет в 2021 году. Подробностей пока нет.



Новая игра серии God of War

PS Plus

Вместе с запуском PlayStation 5 сервис PS Plus начнет предоставлять доступ ко множеству игр с PS4.



Многие игры с PS 4 будут доступны на PS 5