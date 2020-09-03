Компания Samsung провела презентацию и показала ряд новинок. Среди них – новое поколение фитнес-трекера Galaxy Fit2. Правда, внешне новинка не отличается от предшественника.

Однако производитель существенно обновил наполнение, передает Gsmarena.

К теме Realme Watch: новые умные часы по цене фитнес-трекера

Так, фитнес-трекер сохранил 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей с датчиком сердцебиения и аккумулятор на 159 мАч. Этого должно хватить от 15 до 20 дней автономной работы.

Galaxy Fit2 доступен в 2 цветах / gsmarena.com

Что еще интересного

Корпус Galaxy Fit2 получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Он может отслеживать несколько видов физической активности, а также следить за качеством сна. Также на дисплей браслета можно выводить сообщения.

Цена

Стоимость Galaxy Fit2 пока не объявлена. Известно, что приобрести браслет можно будет в черном и светло-красном цветах. Цену должны сообщить в ближайшие недели.