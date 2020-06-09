Вскоре после анонса пикапа Badger на водородном топливе с возможностью автономной работы от аккумуляторов компания Nikola Corporation объявила цену и дату презентации будущей новинки. Одной из ее главных особенностей станет большая "дальнобойность" машины, которая в гибридном режиме превышает 1400 километров.

Новый комбинированный электромобиль Badger разрабатывает компания Nikola Corporation. рассказывает slashgear.

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Особенности Badger

По заверениям производителя, экологический автомобиль будет доступен в полноприводном исполнении, а мощность его двигателей будет варьироваться от 455 до 906 лошадиных сил в зависимости от конфигурации.



Badger предусматривает несколько конфигураций

Разгон максимальной комплектации до 96 км/ч занимает всего 2,6 секунды. Заявленная стоимость заправки новинки водородом составляет 22 доллара, при этом на полном баке Badger способен проехать до 965 километров.

Разработчики обещают, что Badger будет проезжать до 965 километров

При необходимости владелец сможет переключиться на питание от аккумуляторов, заряда которых хватит еще на 480 километров поездки.



Рендер салона автомобиля Badger

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Дата презентации и цена

Презентация пикапа состоится 29 июня. По словам представителей Nikola Corporation, зрителей ждет завершенная модель, дата поступления которой в продажу будет объявлена позже. Ориентировочная стоимость полноприводного пикапа будет варьироваться от 60 тысяч до 90 тысяч долларов в зависимости от конфигурации. Представители компании отметили, что ориентируются в первую очередь на рынки США и Австралии.