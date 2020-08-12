Мусороуборочная компания Republic Services объявила о сотрудничестве с производителем электромобилей Nikola Motors. Последняя сделает 2500 электрических грузовиков с аккумулятором на 720 кВт/ч для сбора мусора по всей территории США.

Партнеры не стали раскрывать все подробности сделки, но сообщили, что грузовики Nikola будут протестированы в 2022 году и введены в эксплуатацию в первой половине 2023 года, сообщает Cleantechnica.

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Что известно об электромусоровозах Nikola

Мусоровозы Nikola Refuse станут логическим продолжением электрических грузовиков, которые были анонсированы два года назад, но так и не появились на рынке. Новая модель получит аккумулятор на 720 кВт/ч, до 1000 лошадиных сил мощности и запас хода до 241 км. При этом компания не раскрывает скорость зарядки и срок службы батарей, хотя в конце прошлого года обещала "прорыв в сфере аккумуляторов".

Одновременно с объявлением о сотрудничестве Nikola показала и первые рендеры Refuse. Грузовик заметно отличается от тех прототипов, которые компания показывала несколько лет подряд. Лицевая панель стала плоской, а габариты заметно уменьшились.

На сайте Nikola также появилась специальная страница, посвященная Refuse, наряду с электромобилями Badger, Two, Wave и NZT. Кроме того, в официальном пресс-релизе автопроизводителя отмечается, что Republic Services пока заказала 2500 мусоровозов, но в случае их успешной эксплуатации Nikola увеличит поставки до 5 тысяч моделей Refuse.

"Рынок мусора – один из самых стабильных в отрасли и обеспечивает долгосрочную выгоду для акционеров. Трансмиссия Nikola Tre идеально подойдет для этого рынка, поскольку в ней используются те же аккумуляторы, элементы управления, инверторы и электронная ось, что и в запланированном грузовике Nikola Motors. Если мы будем совместно использовать платформу Tre, мы значительно снизим стоимость обеих программ с помощью одних и тех же компонентов", – заявляет основатель Nikola Тревор Милтон.

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Другие проекты Nikola

Кроме мусоровозов Refuse, Nikola Motors параллельно работает над двумя конкурентами Tesla. Первый – это электрический пикап Badger, призванный "убить Tesla Cybertruck" и второй – грузовик Nikola One, который практически полностью повторяет дизайн Tesla Semi. Nikola Motors даже подала в суд за украденный концепт грузовика и потребовала от компании Илона Маска 2 миллиарда долларов, но проиграла дело в суде Аризоны.