Компания Lucid Motors продолжает делиться информацией о своих электрокарах премиум-класса под названием Air. Вскоре после анонса самой быстрой в мире зарядки для автомобилей производитель раскрыл новые подробности о двигателе, а заодно показал его в действии, выбрав в роли метода демонстрации заезд на 400 метров.

Представители компании утверждают, что трансмиссия автомобиля получила компактные приводы, которые стали самыми маленькими, но мощными на рынке. Заявленный вес каждого электродвигателя в связке с инвертором, трансмиссией и дифференциалом составляет всего 74 килограмма, рассказывает Slashgear.

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Демонстрация работы двигателей

По заявлению бренда, дистанцию в 400 метров полноприводный Lucid Air (1 080 л.с.) преодолел за 9,9 секунды, что делает его самым быстрым серийным седаном с электродвигателем на рынке. Производитель также готовит к выпуску более доступную модификацию с задним приводом.

Заезд Lucid Air:

Что же касается аккумулятора, то он будет заряжаться как от домашней сети переменного тока, так и с помощью быстрой зарядки на специальных пунктах.

"Заправка" на последних в течение одной минуты даст возможность автомобилю проехать дистанцию в 32 километра, а дальность хода после 20-минутной быстрой зарядки составит 480 км. Максимальная заявленная "дальнобойность" модели – до 832 километров.

Презентация Lucid Air состоится уже на следующей неделе, 9 сентября.