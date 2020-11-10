В ассортименте китайской компании GPD уже есть несколько оригинальных ультракомпактных игровых лэптопов, таких, как GPD Win Max и Pocket 2 Max. Теперь же бренд готовит к выпуску новую модель – по данным инсайдеров, она будет иметь больше общего с портативными консолями, чем с ноутбуками.

Список особенностей и изображение не анонсированного устройства под названием GPD Win 3 появились в сети еще до начала рекламной кампании производителя, сообщает Slashgear.

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Дизайн GPD Win 3, судя по изображениям, которые появились в сети, во многом напоминает выпущенную еще в середине 2000-х модель Sony VAIO UX, оснащенную выдвижным 5,5-дюймовым дисплеем, под которым скрывается аппаратная клавиатура.

GPD Win 3 и Sony VAIO UX:

По данным сетевых информаторов, "сердцем" миниатюрного ноутбука станет процессор Intel Core i7-1165G7 с графикой Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти игрового устройства составит до 16 ГБ в зависимости от конфигурации, а в роли внутреннего хранилища производитель использует твердотельный NVMe-накопитель в форм-факторе М.2 2280 с возможностью расширения с помощью карты microSD.

GPD Win 3 получит экран с разрешением 720p, сравнительно большие клавиши и геймпады по краям корпуса, напоминающие контроллеры для Nintendo Switch. Гаджету приписывают модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, поддержку интерфейса Thunderbolt 4, а также Порты USB Type-A и HDMI. Кроме того, ожидается и появление в ассортименте компании специальной док-станции с расширенным набором интерфейсов.

Что известно о выходе гаджета

GPD Win 3 предположительно появится на краудфандинговой платформе Indiegogo в начале января 2021 года, цена устройства пока неизвестна.