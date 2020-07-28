В Unicode сообщили, что готовят к выпуску небольшое обновление пакета смайликов под названием Emoji 13.1. Обновление выпустят позже в 2020 году.

Что нового покажут

Это будет минорный релиз, который принесет небольшое количество новых эмодзи. После того, как выйдет Unicode Emoji 13.1, Apple, Google, WhatsApp, Telegram и другие встроят эти смайлики в свои платформы – это должно произойти в начале 2021 года.

Новые эмодзи в Emoji Unicode 13.1:

Mending Heart ("Залатанное сердце");

Heart on Fire ("Сердце в огне");

Face with Spiral Eyes ("Лицо со спиральными глазами");

Face in Clouds ("Лицо в облаках").



Новые эмодзи появятся в начале 2021 года в обновлении Unicode Emoji 13.1

Кроме того, для смайликов бородатого мужчины добавят новые варианты пола и оттенков кожи. Ранее стало известно, что консорциум отложил выход Unicode Emoji 14 на шесть месяцев из-за пандемии коронавируса.

Интересно К всемирному дню Emoji, который отмечается 17 июля, Apple обновила базы Emoji и Memoji