Команде корейского сверхпроводящего токамака KSTAR удалось разогреть плазму термоядерного реактора до 100 миллионов градусов. Плазму при такой рекордной температуре удалось поддерживать в течение 20 секунд. Этот успех приближает исследователей к появлению экономически выгодной термоядерной энергии.

Это достижение более чем вдвое превосходит предыдущий рекорд KSTAR, установленный в 2019 году. Тогда плазму удалось поддерживать в течение 8 секунд. Впервые корейские ученые достигли температуры в 100 миллионов градусов в 2018 году, сообщает Phys.org. До сих пор никому в мире не удавалось преодолеть 10-секундный барьер удержания раскаленной до такой температуры плазмы.

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Как удалось достичь такого результата

В ходе эксперимента 2020 года KSTAR улучшила производительность режима "внутреннего барьера переноса" (Internal Transport Barrier, ITB), который был разработан в прошлом году и обеспечил стабильность плазменного состояния в течение долгого времени. Команда ученых проекта намерена поделиться результатами на конференции по термоядерной энергетике МАГАТЭ в мае следующего года.

Почему это важно

Технологии, необходимые для долгой работы плазмы температурой более 100 миллионов градусов Цельсия – это ключ к реализации термоядерной энергии. Если KSTAR сможет поддержать плазму в течение 20 секунд, это будет важный поворотный пункт в гонке за разработку технологии длительной высокопроизводительной плазменной реакции, критического компонента коммерческого реактора термоядерного синтеза будущего.

Планы KSTAR

Конечная цель проекта KSTAR – к 2025 году добиться стабильного удержания плазмы при температуре выше 100 миллионов градусов в течение 300 секунд.

Токамак KSTAR, видео:

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В начале декабря в Китае начал работу термоядерный реактор HL-2M Tokamak, крупнейший и передовой экспериментальный токамак в стране. Его особенность заключается в гибкости магнитного поля, которое можно настраивать для защиты внутренних стенок устройства от воздействия высоких температур.