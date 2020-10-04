Президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Уже через день главу Белого дома госпитализировали. В соцсети Twitter отметили, что все сообщения с пожеланиями смерти Трампу от недуга будут удалять.

В социальной сети сообщили, что такое поведение пользователей противоречит правилам Twitter. Об этом информирует Vice. К теме Больной COVID-19 Трамп показался в видео в ответ на слухи о своем "тревожном" состоянии Твиты, в которых желают смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни кому-то, нарушают наши правила,

– отметили в сообщении компании. Что известно о состоянии здоровья Трампа Коронавирусом заболела и жена Трампа Мелания.

Сейчас глава Белого дома находится в больнице.

В CNN со ссылкой на собственные источники сообщали, что состояние президента США вызывает беспокойство.

Эту информацию не подтвердил врач Трампа Шон Конли.

Медик отметил, что симптомы пациента несколько облегчаются.

Сам Трамп настроен уже вскоре вернуться к активной работе.

Трамп рассказывает о своем состоянии в видео: pic.twitter.com/gvIPuYtTZG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020