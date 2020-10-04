Коронавирус у Трампа: твиты с пожеланиями смерти главе Белого дома будут удалять
Президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Уже через день главу Белого дома госпитализировали. В соцсети Twitter отметили, что все сообщения с пожеланиями смерти Трампу от недуга будут удалять.
В социальной сети сообщили, что такое поведение пользователей противоречит правилам Twitter. Об этом информирует Vice.
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Твиты, в которых желают смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни кому-то, нарушают наши правила,
– отметили в сообщении компании.
Что известно о состоянии здоровья Трампа
- Коронавирусом заболела и жена Трампа Мелания.
- Сейчас глава Белого дома находится в больнице.
- В CNN со ссылкой на собственные источники сообщали, что состояние президента США вызывает беспокойство.
- Эту информацию не подтвердил врач Трампа Шон Конли.
- Медик отметил, что симптомы пациента несколько облегчаются.
- Сам Трамп настроен уже вскоре вернуться к активной работе.
- Трамп рассказывает о своем состоянии в видео:
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