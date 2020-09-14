Корпус iPhone 12 Pro показали "вживую"
Накануне официальной презентации новых флагманских смартфонов Apple инсайдеры раздобыли образец корпуса неанонсированного устройства. При его изучении информаторам удалось подтвердить наличие функции, связанной с дополненной реальностью, а также выявить еще один компонент, отсутствующий в предыдущих моделях серии.
Автор YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал в твиттере короткую демонстрацию корпуса будущей новинки.
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Особенности корпуса нового iPhone
Среди особенностей гаджета были отмечены наличие лидара в составе модуля основной камеры и плоские боковые грани. Блогер также обратил внимание на характерный круглый элемент под "капотом" устройства, который предположительно может использоваться для нового магнитного фиксатора или выполнять роль узла крепления 5G антенны. Изменилось и место размещения лотка для установки SIM-карт, который сместился к нижней части устройства.
Ожидается, что на предстоящей презентации Apple представит сразу четыре новых смартфона. Кроме моделей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max компания может показать две модификации iPhone 12 с 6,1- и 5,4-дюймовым дисплеем.