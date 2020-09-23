Международная космическая станция изменила орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта. Высокою вероятность столкновения с космическим мусором отметили специалисты из США.

Маневр для избежания столкновения с объектом был проведен в ночь на 23 сентября в 00:19 по Киеву. Опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом предполагалась в 01:21, сообщает 24 канал.

Интересно Стартап GITAI планирует запустить автономную роборуку на МКС в следующем году

The station boosted its orbit out of the way of an unknown piece of space debris today after a docked resupply ship fired its engines at 5:19pm ET. The Exp 63 crew has resumed normal activities. More... https://t.co/LWOgLdshbQ pic.twitter.com/xoYwCyQDsS — Intl. Space Station (@Space_Station) September 22, 2020

Что за опасный объект?

Космическое командование США сообщило о том, что зафиксирован неизвестный кусок космического мусора, который, как ожидается, пройдет в пределах нескольких километров от Международной космической станции. Что именно за мусор пока окончательного ответа нет.

Ранее было известно о возможной опасности столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, уоторый стал космическим мусором. Однако действительно ли зафиксированный мусора может быть элементом BRICSat-2 точно неизвестно.

Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX.

На момент совершения маневра экипаж МКС перешел на корабль "Союз", а МКС совершила маневр уклонения с помощью грузового корабля "Прогресс".

Действительно ли существовала опасность для МКС?

Серьезные последствия были крайне маловероятны, – мусор пролетел в нескольких километрах от станции, но маневры уклонения в таких ситуациях являются обязательным, ведь риск должен быть минимальный.