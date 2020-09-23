Космическая опасность для МКС: станция провела экстренный маневр
Международная космическая станция изменила орбиту для уклонения от неопознанного космического объекта. Высокою вероятность столкновения с космическим мусором отметили специалисты из США.
Маневр для избежания столкновения с объектом был проведен в ночь на 23 сентября в 00:19 по Киеву. Опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом предполагалась в 01:21, сообщает 24 канал.
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Что за опасный объект?
Космическое командование США сообщило о том, что зафиксирован неизвестный кусок космического мусора, который, как ожидается, пройдет в пределах нескольких километров от Международной космической станции. Что именно за мусор пока окончательного ответа нет.
Ранее было известно о возможной опасности столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, уоторый стал космическим мусором. Однако действительно ли зафиксированный мусора может быть элементом BRICSat-2 точно неизвестно.
На момент совершения маневра экипаж МКС перешел на корабль "Союз", а МКС совершила маневр уклонения с помощью грузового корабля "Прогресс".
Действительно ли существовала опасность для МКС?
Серьезные последствия были крайне маловероятны, – мусор пролетел в нескольких километрах от станции, но маневры уклонения в таких ситуациях являются обязательным, ведь риск должен быть минимальный.