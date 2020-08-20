Космонавт Иван Вагнер зафиксировал с борта Международной космической станции цепочку из пяти неопознанных объектов в космосе. Объектами оказались недавно выведенные на орбиту спутники Starlink компании SpaceX.

По словам Вагнера, он снимал полярное сияние над Антарктидой. Однако на серии фото оказались "космические гости", летевшие параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.

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Космонавт предположил, что это метеоры, спутники, или что-то другое. Данные объекты оказались бликами от спутников Starlink.

Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, то есть во время полета между ним. Но на видео вы увидите что-то другое, не только само сияние...,

– написал Иван Вагнер.