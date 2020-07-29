Космическая компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, активно работает над запуском туристов в космос. Сейчас компания показала интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo.

Virgin Galactic устроила виртуальную экскурсию по космоплану и опубликовала видео на канале в YouTube.

Важно Чернобыльская плесень может защитить космонавтов от радиации во время путешествия на Марс

Как говорят в компании, они разработали дизайн, основываясь на опыте космонавтов. Дизайн разрабатывали в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell.



Через иллюминаторы можно будет наблюдать за Землей / techcrunch.com

Детали

В салоне установили автоматизированное освещение, а также 16 камер, которые будут фиксировать все, что происходит в полете. После прибытия туристы получат эти фото, поэтому смогут сразу поделиться ими в соцсетях.

Как выглядит корабль VSS Unity внутри: видео

В салоне установлены кресла, которые подходят как для перегрузок, так и для состояния невесомости. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на нем турист сможет увидеть данные о полете в режиме реального времени.

Интересно Арабская "Надежда" успешно стартовала на Марс: детали о миссии и зрелищные видео

В кабине установлено автоматическое освещение, оно синхронизируется с каждой фазой полета. Также на корабле есть 12 иллюминаторов, чтобы туристы могли наблюдать за Землей.