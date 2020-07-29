Космический туризм: Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана
Космическая компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, активно работает над запуском туристов в космос. Сейчас компания показала интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo.
Virgin Galactic устроила виртуальную экскурсию по космоплану и опубликовала видео на канале в YouTube.
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Как говорят в компании, они разработали дизайн, основываясь на опыте космонавтов. Дизайн разрабатывали в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell.
Через иллюминаторы можно будет наблюдать за Землей / techcrunch.com
Детали
В салоне установили автоматизированное освещение, а также 16 камер, которые будут фиксировать все, что происходит в полете. После прибытия туристы получат эти фото, поэтому смогут сразу поделиться ими в соцсетях.
Как выглядит корабль VSS Unity внутри: видео
В салоне установлены кресла, которые подходят как для перегрузок, так и для состояния невесомости. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на нем турист сможет увидеть данные о полете в режиме реального времени.
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В кабине установлено автоматическое освещение, оно синхронизируется с каждой фазой полета. Также на корабле есть 12 иллюминаторов, чтобы туристы могли наблюдать за Землей.
Что известно о Virgin Galactic?Американская компания планирует выполнять суборбитальные коммерческие полеты. Уже объявлена стоимость билета – 250 тысяч долларов за место. Сейчас подано уже более тысячи заявок на полет в космос. Один корабль VSS Unity может взять на борт шесть пассажиров и двух пилотов. К 2023 году компания планирует построить пять таких космопланов.