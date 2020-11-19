Не одно десятилетие астрономов интересовал вопрос о том, действительно ли космическое пространство полностью черное. Последние исследования подтвердили, что Вселенная излучает слабое свечение.

Тод Лауэр из Национальной оптической астрономической обсерватории в Аризоне вместе с другими исследователями из космической миссии NASA New Horizons говорят, что им наконец удалось зафиксировать свечение, используя космический корабль, который путешествует далеко за пределами Плутона.

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Миссия New Horizon

Сначала New Horizons был разработан для исследования Плутона, но после того, как в 2015 году он пролетел мимо карликовой планеты, он находится на расстоянии более 6,4 млрд километров от Земли. Аппарат отдалился от Солнца на дистанцию, которая в 50 раз превышает расстояние от светила к Земле. Это важный момент в исследовании, так как он означает, что New Horizons перемещается достаточно далеко от основных источников светового загрязнения.

Результаты исследования

Ученые пересмотрели изображения, полученные с помощью простого телескопа и камеры космического корабля. Они демонстрируют россыпь слабых звезд и галактик. Снимки обработали, чтобы удалить все известные источники видимого света. После удаления рассеянного света они сохранили лишь свет, исходящий из-за пределов нашей галактики. Но даже после того, как из снимков убрали свет, который вероятней всего поступает от далеких галактик, непонятное свечение сохранилось.

Астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд Марк Постман отметил, что фактически, количество света, исходящего от загадочных источников, примерно равно количеству света, исходящего от известных галактик. Это может доказывать существование ранее неоткрытых галактик, или "другого источника света, о котором мы еще не знаем".

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Предыдущие исследования

Несколько лет назад астрономы уже анализировали снимки New Horizons аналогичным образом, но даже при менее точных измерениях были получены примерно те же результаты.

Астрономы предполагают, что в окрестностях Млечного Пути намного больше маленьких тусклых карликовых галактик и других областей, которые не может обнаружить даже телескоп Хаббла, поэтому ученые просто не знают о них. Или в тех областях больше пыли, которая мешает измерениям.

Не исключено также, что слабое свечение как-то связано с темной материей.