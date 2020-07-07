NASA потратила пять лет и 23 миллиона долларов на то, чтобы в этом году астронавты получили новый унитаз. Его самое главное отличие от предшественников – легкость, компактность и портативность.

Современные туалеты, с которыми астронавты летали, были похожи на шкаф с унитазом и контейнерами для хранения отходов, отмечает Thebabel. Эта система продолжает совершенствоваться, а вот как выглядели первые космические туалеты – далее в материале.

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О новом туалете

Современную уборную разрабатывали с 2015 года. Проект для NASA стоил 23 миллиона долларов. Он компактный и его дизайн разрабатывался с учетом потребностей женского экипажа.

Этот опытный образец уже сейчас отправляют на МКС, чтобы протестировать его в полевых условиях.

Исследовательский образец туалета / Фото: NASA

История туалетов

Появление латексных манжетов

В условиях микрогравитации на МКС очень непросто сходить в туалет. Хоть сегодня у астронавтов лучшие условия, но сначала NASA не уделяла внимания важным человеческим потребностям. Например, первый американец, который отправился в космос в 1961 году, Алан Шепард был вынужден мочиться в скафандр. Хоть хлопковое нижнее белье все впитывало, но назвать гигиеничным этот метод сложно.

Позже в NASA начали разработки гигиенического оборудования для астронавтов. Тогда изобрели устройства сбора мочи из латекса. Они крепились на теле под одеждой. Устройство выглядело как манжет, который соединялся с устройством пластиковой трубкой с клапаном и зажимом. Манжеты были трех размеров и предназначались лишь для мужчин-астронавтов. Система была не слишком надежной и часто протекала.



Комплект из шести латексных манжетов / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

А вот процесс опорожнения прямой кишки был еще сложнее. Первые принадлежности для этого выглядели как сумки и крепились к ягодицам астронавтов. В инструкции к этому устройству говорилось: после дефекации член экипажа должен запечатать пакет и разминать его, чтобы смешать жидкий бактерицид с содержанием. Это обеспечит необходимую степень стабилизации фекалий. Из-за этого астронавты часто пили слабительные средства перед полетом, а во время рейса они пили лекарства, которые заставляли кишечник работать медленнее.

Устройство для сбора мочи, которое астронавты носили под одеждой / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

Космическая станция Skylab

В 1973 году NASA построила свою первую космическую станцию Skylab. Станция была оборудована душевой "кабинкой" и уборной. Туалет выглядел как отверстие в стене, через которое отходы всасывались и попадали в пакеты. Чтобы принять душ, астронавты должны были поднять его и прикрепить к потолку вокруг смесителя.



Душ для астронавтов / Фото: NASA



Уборная / Фото: NASA

Появление уборных на космических шатлах

В 80-х годах уборные появились на космических шатлах. Эти туалеты уже были больше похожи на привычные для людей унитазы, однако отверстие было намного уже. Они были лучше предыдущих, но пользоваться им было довольно непросто. Астронавтов тренировали перед полетом на специальном симуляторе.

Смотрите видео: как выглядел туалет в космическом шаттле

Туалет для женщин-астронавтов

Женщинам в космосе было сложнее, ведь они не могли пользоваться ни трубками, ни манжетами для испражнения. Поэтому для них было специальное одноразовое нижнее белье с "багажником" для сбора мочи и фекалий.

Одноразовое нижнее белье для женщин-астронавтов / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

Уборная на МКС

Современная уборная на МКС похожа на шкаф с небольшим унитазом и блоками для хранения отходов. Главные недостатки: громоздкость, сложность обслуживания и периодические сбои в работе. Поэтому разработка туалета с учетом всей специфики продолжается и сейчас.



Уборная на МКС / Фото: NASA