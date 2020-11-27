Xiaomi анонсировала продвинутое массажное кресло Joypal AI. Оно умеет автоматически адаптироваться под тело пользователя и поддерживает управление со смартфона, позволяя задать определенные параметры массажа.

Массажное кресло Joypal AI поддерживает множество интеллектуальных функций, отмечает Xiaomi. Для начала оно подстраивается под каждого конкретного человека, учитывая рост, вес и другие параметры. Продвинутые алгоритмы проводят биоэлектрический анализ всего организма, чтобы считать болевые сигналы для обнаружения каких-либо проблем со здоровьем. На основе этого определяется индивидуальный подход с учетом всех физиологических особенностей человека.

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Поддерживается 11 профессиональных техник массажа, которые будут улучшаться и совершенствоваться с последующими обновлениями. Во время массажа внимание уделяется всему телу, в том числе и ногам. Кроме того, есть функция подогрева выбранных частей тела, а для полного расслабления есть спокойное музыкальное сопровождение.



Демонстрация работы кресла Joypal AI

Кресло предусматривает три различных положения с возможностью изменения угла наклона спинки. Управлять процессом массажа можно как с помощью голосовых команд, так и мобильного приложения.

Цена

После поступления в продажу кресло будет стоить 1 155 долларов (32 854 гривен).