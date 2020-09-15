Компания Dell Technologies тоже несет убытки из-за коронакризиса. Производитель вынужден сократить поставки фирменных ноутбуков, поэтому избежать сокращения персонала компания не сможет.

В компании уже провели собрание, во время которого операционный директор Джефф Кларк заявил: компания вынуждена прибегнуть к сокращению штата для снижения затрат, передает Bloomberg.

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При этом он отметил, что сокращения не будут сконцентрированы в каком-то одном подразделении компании.

На чем будут экономить

Что касается снижения зарплат, то до этого еще дело не дошло. Более того, рабочим, которые сейчас работают удаленно выдали по 400 долларов, чтобы обновить домашнее оборудование для дистанционной работы.

Сотрудникам разрешили работать сколь угодно долго. Единственное, что этот график должен быть согласован с непосредственным руководителем.

А вот премии решили пока заморозить. Как и повышение сотрудников в должности. По состоянию на конец января в Dell Technologies работало около 165 тысяч человек.

Напомним, ранее из-за кризиса штат сократил американский стартап Uber. Там вынуждены были попрощаться с 25% от всех работников.