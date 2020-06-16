Последние годы IT-сфера в Украине демонстрирует стремительный рост. Количество специалистов, которые были зарегистрированы как ФЛП, выросло с 89 тысяч в 2016 году до 183 тысяч в 2020 году. Это демонстрирует четкий вектор развития рынка в сторону цифровых технологий и IT-услуг.

Как ранее писал 24 канал, с началом пандемии COVID-19 и карантина ситуация с работой сотрудников и компаний IТ-сферы существенно ухудшилась. Правительство вынужденно создало для этой сферы такие требования, выполнить которые из-за карантина стало не под силу большинству компаний.

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Казалось, что гибкость и продвинутость IT должны были обезопасить их от негативных последствий правительственных ограничений. На самом деле эти ограничения вызвали ряд проблем функционирования сферы.

Вакансии в IТ-компаниях

Первой проблемой для IТ-сферы стало сокращение запроса на IТ-услуги и изготовление продукции программирования. Следствием стало уменьшение количества предлагаемых на рынке труда вакансий. Самая популярная среди айтишников платформа DOU предоставила развернутую статистику по этому поводу.

Количество новых вакансий в апреле уменьшилось на 40% по сравнению с февралем этого года.

Вакансии в IT-сфере в Украине / DOU

Большинство компаний не могли содержать большое количество работников, тем более – нанимать на работу новых. Это создало вторую проблему в IТ: нездоровую конкуренцию на рынке труда.

IТ-организации начали искать более опытных специалистов. Количество вакансий для специалистов с опытом работы более 5 лет составило 391 и сократилось на 26% по сравнению с февралем 2020 года.

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Наиболее неблагоприятной оказалась ситуация для специалистов среднего уровня и начинающих. В апреле компании нуждались в 2 108 специалистах с опытом работы от 1 до 5 лет: этот показатель снизился на 41% по сравнению с февралем.

Количество вакансий для специалистов без опыта или с опытом до 1 года составило 223. Таким образом запрос на молодых специалистов упал на 46%.

Что с зарплатой

Третьей закономерной проблемой стало сокращение оплаты труда. Чтобы получить хоть какую-то работу, айтишникам приходится браться за нее на выгодных только для работодателя условиях.

"Крупные компании имеют достаточно ресурсов, чтобы пока не вводить большие изменения. Однако меньшие по размерам сокращают зарплату своих сотрудников до 50 процентов", – рассказал генеральный менеджер одной из IT-компаний Дмитрий Цуркан.

То есть, падает цена на услуги по программированию. Из-за этого падения предприниматели могут получить IТ-услуги за гораздо меньшие деньги, но это создает дисбаланс в сфере предоставления услуг и устанавливает несправедливую цену на них.

То же самое произошло и на рынке фриланса. Специалисты, которые не нашли работы в компаниях, быстро заполнили эту нишу. Поэтому цены на услуги там упали также, а рынок стал чрезмерно переполнен.

Чем помогла власть?

С началом карантина правительство пыталось ослабить его негативные эффекты на бизнес-среду. Часть решений власти касалась и IТ-сферы:

Освобождение ФЛП от уплаты ЕСВ, а также освобождение от налога на объекты нежилой недвижимости до 31 мая.

Запрет проверок хозяйственной деятельности.

Мораторий на проведение документальных и фактических проверок.

Урегулирование арендной платы на время карантина.

Создание программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Отсрочка декларирования, временная отмена отдельных штрафов.

На самом деле эти меры не оказали существенной помощи. Они упростили определенные административные процедуры, касающиеся налогообложения, и временно отменили незначительные налоги для IT. Но кризис, который уже пришел в отрасль, не остановили.

Это хорошо видно из положения на рынке IТ-услуг. Несмотря на "поддержку" власти, эта сфера продолжает терять свои ресурсы, многие специалисты теряют работу, а цены на их услуги быстро падают. Если ситуация не улучшится, Украину ждут трудности в IТ-сфере.

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Они могут проявиться в переориентации высокоспециализированных кадров на зарубежные рынки труда, сокращении IТ-услуг для украинского общества и дальнейшем стремительном повышении цен на них. Без этой развитой сферы многим предприятиям будет сложно проводить свою деятельность: экономика нашего государства еще больше начнет тормозить.

Чтобы не допустить упадка этой и смежных отраслей, власть должна изменить свою политику в отношении важных для государства бизнес-организаций. Прежде всего, это должно касаться благоприятных условий для выхода из карантина и различных смягчений для IТ-компаний со стороны властей. Конкретные изменения должны быть определены путем проведения обсуждений и консультаций с заинтересованными сторонами с целью дальнейшего эффективного решения проблем.

Автор: Константин Шокало, аналитик Центра совместных действий