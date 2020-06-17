Мобильное приложение Дия вскоре позволит не только предъявлять документы, но и делиться их цифровой копией. Таким образом, говорят в Министерстве цифровой трансформации, ксерокопии останутся в прошлом.

О новой услуге в Дия рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Также он добавил, что новая услуга пригодится тогда, когда учреждение отказалось принять электронный паспорт и требует предъявить физический документ.

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В частности, этой услугой можно будет воспользоваться при получении посылок или денежных переводов в банке, когда сумма превышает 5 тысяч гривен.

Как это работает

Для начала представитель этой организации тоже должен иметь сервис Дия 2.0 или копию документа он получит на e-mail.

Далее будет происходить запрос документа, при котором нужно отсканировать штрих-код в приложении. При этом пользователь получает сообщение о запросе от банка или отделения почты.

После этого нужно подтвердить и выбрать способ передачи: через Дия или на e-mail.

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В то же время Федоров отмечает, что цифровой копией не сможет воспользоваться злоумышленник, ведь вложенный документ зашифрован и подписан цифровой подписью Дия.