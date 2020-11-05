Недавно во время тестирования производительности смартфон Galaxy Note 20 Ultra обошел в производительности iPhone 11 Pro Max. Однако, его преемник iPhone 12 Pro Max оказался на 50% производительнее, чем предшественник. Это позволило Apple значительно улучшить позиции в тестировании.

Как передает wccftech.com, чип A13 Bionic (которым был оснащен Phone 11 Pro Max) мог справляться с любыми задачами, однако проблемой стал объем оперативной памяти – 4 ГБ. Этого было недостаточно для работы приложений в фоновом режиме.

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При этом iPhone 12 Pro получил обновленный чип A14 Bionic и на 50% больше оперативной памяти по сравнению с предшественником.

Как происходило тестирование

Эксперты проводили последовательный запуск одних и тех же приложений на обоих смартфонах. При этом приложения в два последовательных прохода. Таким образом, первая серия запусков помогает выявить, насколько быстро процессор и память справляются с первой загрузкой приложений и выполнением задач. Во время второго запуска эксперты оценивают способность устройств хранить приложения в памяти и повторно извлекать их для дальнейшего использования.

Результаты

Итак, во время первого прохода запуск некоторых приложений быстрее происходит на Galaxy Note 20 Ultra, других – на iPhone 12 Pro. Однако, смартфон Apple чаще вырывается вперед. Особенно удачно новый iPhone показал себя в обработке видео и запуске игр.

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С первым кругом задач iPhone 12 Pro справился за 1 минуту и 41,12 секунды, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 минуту и 55,46 секунды. Во время второго круга оба смартфона очень быстро извлекали программу из:

iPhone 12 Pro – 2 минуты, 24,11 секунды

Galaxy Note 20 Ultra – 2 минуты, 41,48 секунды.