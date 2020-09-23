Кто такая Роми Шнайдер и почему Google посвятил ей новый дудл
23 сентября исполнилось 82 года со дня рождения Роми Шнайдер – одной из самых успешных актрис Европы 70-х годов ХХ века, которая снялась в 58 фильмах. По этому случаю Google выпустил новый дудл.
Розмари Магдалена Альбах-Рэтти родилась 23 сентября 1938 года, пишет 24 канал.
Миру она известна как Роми Шнайдер – австрийская, немецкая, французская актриса, которая поражала зрителей в 58 фильмах от знаменитых режиссеров Италии, Великобритании, Франции и США.
По случаю ее дня рождения 23 сентября Google выпустил новый дудл.
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Роми Шнайдер: когда успехи и трагедии идут рядом всю жизнь
Первая большая любовь Роми Шнайдер – мегапопулярный французский актер Ален Делон, с которым она сыграла в фильме "Кристина" 1958 года.
- Пара была вместе несколько лет, но затем в середине 60-х произошел тяжелый разрыв, который чуть не довел актрису до самоубийства. Однако она выдержала.
А в 70-х Роми Шнайдер сыграла лучшие свои роли и стала одной из самых успешных европейских актрис того времени. Бывало, за год выходило чуть ли не 5 фильмов.
А потом все внезапно оборвалась. В конце 70-х покончил с собой второй муж Шнайдер, с которым она до этого развелась. А в 1981 году трагически погиб 14 летний сын актрисы Давид – просто упал с забора.
- Роми Шнайдер умерла 29 мая 1982 в глубокой депрессии, по иронии судьбы ее погребением занимался именно Ален Делон – больше никого возле актрисы не осталось.
Новый дудл от Google ко дню рождения Роми Шнайдер / Скриншот
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