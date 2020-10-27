27 октября – 142 года со дня рождения доктора Стамена Григорова. Этот ученый немало поспособствовал созданию вакцины от туберкулеза, а также именно благодаря ему мир узнал о бактерии, которая делает йогурт полезным. По этому случаю поисковик Google выпустил приветственный дудл.

27 октября мир отмечает 142 годовщину со дня рождения болгарского врача и микробиолога доктора Стамена Григорова. Google не мог обойти вниманием это событие, пишет 24 канал.

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И для этого есть как минимум две причины:

Григоров – первый ученый, который обнаружил бактерию, необходимую для брожения йогурта.

А также он причастен к созданию первой в мире вакцины от туберкулеза.



Стамен Григоров, болгарская марка / Фото pinterest

Кто такой Стамен Григоров: краткая биография

Стамен Григоров родился 27 октября 1878 года в селе Студен-Извор на западе Болгарии. Степень доктора получил в медицинском университете в швейцарской Женеве.

В 1904 году Григоров женился. Именно жена подарила ему несколько рецептов интересных болгарских кулинарных продуктов – в том числе и йогурта.



Героиня болгарских сказок Кума Лиса готовит йогурт / Фото Google

Ученый заинтересовался, почему же этот продукт так полезен для здоровья. После тысяч разбирательств под микроскопом и экспериментов в 1905 году Григоров обнаружил палочковидный микроорганизм, вызывающий брожение йогурта.

Бактерию впоследствии назвали Lactobacillus bulgaricus – в честь родины Григорова Болгарии. В родном селе Григорова Студен-Извор сегодня расположен один из немногих в мире музеев йогурта.



Григоров обнаружил бактерию, которая делает йогурт полезным / Фото Google

А в 1906 году Григоров подробно рассказал о механизме использования пенициллиновых грибов против туберкулеза. Это исследование он продолжал всю жизнь, работая врачом и спасая тысячи жизней.