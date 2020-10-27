Кто такой Стамен Григоров и почему Google посвятил ему новый дудл с йогуртом
27 октября – 142 года со дня рождения доктора Стамена Григорова. Этот ученый немало поспособствовал созданию вакцины от туберкулеза, а также именно благодаря ему мир узнал о бактерии, которая делает йогурт полезным. По этому случаю поисковик Google выпустил приветственный дудл.
27 октября мир отмечает 142 годовщину со дня рождения болгарского врача и микробиолога доктора Стамена Григорова. Google не мог обойти вниманием это событие, пишет 24 канал.
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И для этого есть как минимум две причины:
- Григоров – первый ученый, который обнаружил бактерию, необходимую для брожения йогурта.
- А также он причастен к созданию первой в мире вакцины от туберкулеза.
Стамен Григоров, болгарская марка / Фото pinterest
Кто такой Стамен Григоров: краткая биография
Стамен Григоров родился 27 октября 1878 года в селе Студен-Извор на западе Болгарии. Степень доктора получил в медицинском университете в швейцарской Женеве.
В 1904 году Григоров женился. Именно жена подарила ему несколько рецептов интересных болгарских кулинарных продуктов – в том числе и йогурта.
Героиня болгарских сказок Кума Лиса готовит йогурт / Фото Google
Ученый заинтересовался, почему же этот продукт так полезен для здоровья. После тысяч разбирательств под микроскопом и экспериментов в 1905 году Григоров обнаружил палочковидный микроорганизм, вызывающий брожение йогурта.
Бактерию впоследствии назвали Lactobacillus bulgaricus – в честь родины Григорова Болгарии. В родном селе Григорова Студен-Извор сегодня расположен один из немногих в мире музеев йогурта.
Григоров обнаружил бактерию, которая делает йогурт полезным / Фото Google
А в 1906 году Григоров подробно рассказал о механизме использования пенициллиновых грибов против туберкулеза. Это исследование он продолжал всю жизнь, работая врачом и спасая тысячи жизней.
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