Кто живучее: Galaxy Note20 Ultra и iPhone 11 Pro Max испытали на прочность
Популярные блогеры PhoneBaff, известные своими тестами смартфонов, решили испытать на прочность флагманы Samsung Galaxy Note20 Ultra и iPhone 11 Pro Max. Сразу скажем, что смартфон Samsung продемонстрировал хорошую живучесть.
Видео с тестами уже доступно на канале PhoneBaff.
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Как известно, Galaxy Note20 Ultra стал пока единственным смартфоном на рынке, который получил покрытие защитным стеклом Gorilla Glass Victus.
Подробнее о тесте
Сначала оба устройства бросили с метровой высоты на заднюю поверхность. Здесь Note20 Ultra сразу проявился себе лучше, чем iPhone 11 Pro Max.
Дроп-тест Galaxy Note20 Ultra и iPhone 11 Pro Max
А вот падение на угол оба аппарата пережили примерно одинаково. Падение на лицевую часть снова лучше пережила новинка от Samsung. Дисплей iPhone 11 Pro Max покрылся трещинами.
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Но наиболее впечатляющими оказались результаты теста на 10 последовательных падений с высоты 1,45 метра. iPhone 11 Pro Max получил серьезные повреждения. В то же время, Galaxy Note20 Ultra сильных дополнительных повреждений не получил.
Очевидно, что новое стекло Gorilla Glass 7 Victus действительно ощутимо лучше выдерживает подобные нагрузки.