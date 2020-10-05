5 октября 9 лет назад умер основатель компании Apple и знаменитый изобретатель Стив Джобс. Мотивирующие цитаты – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала самые известные изречения гениального изобретателя Стива Джобса.

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Биография Стива Джобса

За свою жизнь Джобс приобрел репутацию требовательного перфекциониста, который одержим деталями. Он представил миру цветной компьютер iMac, затем iPod и iPhone.

Стив Джобс был основателем, членом совета директоров и СЕО корпорации Apple Inc. Джобс также ранее занимал должность CEO компании Pixar Animation Studios. В 2006 году The Walt Disney Company приобрел Pixar, и Джобс стал членом совета директоров Disney.

До конца своей жизни Джобс был акционером и членом совета директоров The Walt Disney Company.

В 2003 году у Стивена Джобса обнаружили рак поджелудочной железы. В апреле 2009 года ему сделали операцию, и врачи отметили замечательные перспективы пациента. В январе 2011 года компания Apple объявила, что Джобс уходит на неопределенное время по состоянию здоровья.

Стивен Джобс умер 5 октября 2011 года.

Цитаты, которые вдохновляют

12 июня 2005 года Стивен Джобс выступал перед выпускниками Стэнфордского университета. Он посоветовал разобраться в себе и понять, что на самом деле они любят.

Работа занимает большую часть вашей жизни, поэтому единственный путь к самоуважению – делать то, что вы считаете стоящим больших усилий. А единственный способ выполнить такую работу – это любить то, чем вы заняты. Не раскисайте!

– выступил с речью Джобс.

Кстати, скандальная чиновница Раиса Богатырева во время выступления перед выпускниками Киево-Могилянской академии в 2011 году использовала целые куски из этой речи Джобса, что вызвало большое возмущение в иностранной прессе.

Джобс считал, что у него никогда не было цели стать самым богатым человеком на кладбище.

Ложиться спать и думать, что сегодня ты совершил настоящее чудо – вот, что для меня важно.

– Стив Джобс в интервью The Wall Street Journal, 1993 года

Для Джобса деньги были не важны / фото iphones

Пройденный путь и есть награда.

– говорил Джобс.

Как мы уже писали, Джобс был перфекционистом, поэтому для него были важны даже самые маленькие детали. А чтобы решить какую-то проблему, нужно искать простые решения.

Но если продолжить думать дальше, если вникнуть в проблему, если слой за слоем убрать шелуху, будто чистишь лук, то приходишь к наиболее элегантному и простому решению. У большинства людей просто не хватает на это сил или времени.

– говорил Стивен Джобс.

Важнейшая черта характера для предпринимателей, по мнению Стивена Джобса, – это настойчивость.

Половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников – это настойчивость.

– Джобс для Computerworld Information Technology Awards Foundation, 1995 год.

Продукция компании Apple / Фото pexels

Лучше взять и изобрести завтра, чем переживать о том, что вчера было так себе.

– отметил Джобс.