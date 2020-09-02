Курьеры возмущены тем фактом, что система Amazon выбирает курьера в зависимости от того, насколько он близко к складу. Особенно проблемно это для курьеров из пригорода. Поэтому они придумали креативный способ, чтобы обмануть систему.

Так, курьеры из пригорода Чикаго развешивают смартфоны на деревьях, чтобы создать иллюзию близости, передает Bloomberg.

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Как это работает

Курьеры, доставляющие товар на автомобилях, получают заказы через приложение Amazon Flex. Тогда автоматизированная система выбирает того курьера, чей смартфон рядом.

Причем система может определить местоположение смартфона с точностью до 5 метров.

Поэтому водители, находящиеся далеко остаются без заказов. При этом курьеры получают деньги только за каждый доставленный заказ.

Именно поэтому они решили развесить смартфоны на деревьях возле склада, синхронизировать их с еще одним смартфоном. Таким образом они обманывают систему и получают заказ.