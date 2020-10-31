Большинство квадрокоптеров показывают среднюю автономность на уровне получаса. Ведь производители должны соблюдать баланс между весом конструкции и емкостью аккумуляторов.

При этом, чтобы увеличить время полета можно прибегнуть к альтернативной силовой установке. Эту идею воплотил испанский стартап Quaternium.

Разработчики создали летательный аппарат, который сумел продержался в воздухе больше 10 часов без дозаправки, передает newatlas.com.

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Уникальный квадрокоптер с гибридным двигателем получил название HYBRiX 2.1. Его автономность установила мировой рекорд и составила 10 часов 14 минут.

Такого показателя удалось достичь, увеличив объем топливного бака до 16 литров и добавив систему впрыска бензина в двухтактный двигатель дрона.

Квадрокоптер установил мировой рекорд по автономности: видео

Беспилотник HYBRiX 2.1 весит 13 килограммов и может перевозить до 10 килограммов груза. Средняя скорость модели составляет 50 км/ч. При этом его максимальная скорость может достигать 80 км/ч.