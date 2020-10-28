Ученые Университета Иоганнеса Гутенберга в Майнце, Германия, провели интересный эксперимент, который имеет большое значение для дальнейшего развития квантовых технологий.

Ученые приблизились к созданию полноценной оптической квантовой памяти. Они провели эксперимент, в рамках которого смогли сохранить свет и даже контролируемо переместить его в пространстве, сообщает издание Рhys.

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Что известно

Команда физиков во главе с профессором Патриком Виндпассинджером из Университета Иоганнеса Гутенберга в Майнце (Германия) смогла сохранить свет внутри специальной ячейки. Затем ее переместили на 1,2 мм и успешно извлекли свет обратно.

Мы сохраняли свет, так сказать, положив его в чемодан, только в нашем случае чемодан был сделан из облака холодных атомов. Мы переместили этот чемодан на небольшое расстояние, а затем снова вынули свет. Это очень интересный эксперимент не только для физики в целом, но и для квантовой коммуникации, поскольку свет не очень легко "захватить", и если вы хотите транспортировать его в другое место в контролируемом порядке, он, как правило, теряется,

– сказал профессор Патрик Виндпассинджер, объясняя сложный процесс.

Ранее исследователи изобрели метод преобразования ультрахолодного облака атомов на транспортный контейнер. Его можно было перемещать по оптической "конвейерной ленте" из двух лазерных лучей, избегая нагрева. Теперь же им удалось наполнить и переместить контейнер грузом из света. В качестве такого контейнера в новом эксперименте использовали очень холодные атомы рубидия-87.

Разработка немецких физиков имеет огромное значение для развития квантовых технологий. Она позволит создать полноценный носитель данных, представленных в виде света. Такие оптические ячейки памяти лягут в основу крупных модулей и позволят значительно увеличить мощность квантовых компьютеров.