Самая популярная интернет-энциклопедия Википедия исправила в английской версии сайта написание украинской столицы латиницей с Kiev на Kyiv.

Пресс-служба украинской версии энциклопедии предположила, что модераторы исправили название столицы Украины из-за частого употребления правильной версии – Kyiv в англоязычных источниках.

Интересно Скандал с Википедией: в шотландской версии полно ошибок из-за ненадежного автора

На смену названия Киева латиницей в англоязычной версии энциклопедии отреагировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!

– написал он в своем фейсбуке.

Почему Википедия изменила название Киева

Редакторы украинской Википедии неоднократно обращались к модераторам англоязычной версии с просьбой изменить вариант названия украинской столицы на правильный, однако до вчерашнего дня все обращения были безуспешными, ведь Википедия использует тот вариант написания, который больше всего распространен в авторитетных источниках.

То есть, это означает, что правильный вариант употребления названия украинской столицы в англоязычных изданиях наконец преобладает, а это уже настоящая победа акции #KyivnotKiev.

Другие приятные новости

Помимо того рейтинг украинской Википедии продолжает расти. 15 сентября энциклопедия поднялась на 17 место по количеству статей среди 303 языковых разделов.