Интернет-провайдер "Ланет" столкнулся с серьезными проблемами в работе. Пользователи жаловались, что не работали ни сеть, ни даже телефон службы поддержки. Но по состоянию на 11:10 проблему удалось решить.

Проблемы возникли утром 22 июня. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице провайдера.

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В чем была проблема

Пользователи провайдера заявили об отсутствии связи. Ситуация была настолько серьезной, что не работал даже телефон службы поддержки.

Коммуникацию с потребителями компания вела через соцсеть. В частности, там сообщили, что аварийная ситуация возникла на центральном участке сети компании. Это и стало причиной проблем с доступом к Интернету.

Но решить проблему удалось довольно оперативно – по состоянию на 11:10 доступ к Интернету полностью восстановили.

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Масштабные сбои других провайдеров

Как известно, в мае серьезные проблемы с Интернетом возникали у других крупных украинских провайдеров. Так, 29 мая перестал работать Интернет от "Vodafone" и "Укртелеком". А неделей ранее серьезные проблемы с Домашним интернетом возникли у пользователей "Киевстара".