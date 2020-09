Запуск культового шутера на не предназначенных для этого устройствах давно стал для энтузиастов чем-то вроде вида спорта. И похоже, пользователю с ником foone удалось установить очередной рекорд в этой негласной дисциплине. В роли платформы для демонстрации легендарной игры он выбрал электронный тест на беременность, процессор и дисплей которого оказались для этого вполне пригодными.

В своем Twitter-блоге энтузиаст опубликовал короткое видео с итоговым геймплеем оригинальной DOOM на монохромном дисплее в разрешении 128x32 пикселя.

Интересно S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики показали новые кадры из игры

Стоит отметить, что устройство выступало скорее в роли монитора – видео поступало на дисплей с внешнего контроллера. Однако с задачей миниатюрный дисплей справился: хотя качество графики оставляет желать лучшего, в том, что происходит на экране легко угадываются привычные кадры.

DOOM запустили на тесте на беременность:

Автор необычного ролика также продемонстрировал запуск на крошечном экране стартовой сцены из The Elder Scrolls: Skyrim.

Также автор ролика показал отрывки из видеоклипа на песню Never Gonna Give You Up, которая стала в свое время популярным мемом.

Ранее foone отметил, что встроенный в устройство процессор быстрее, чем оригинальный IBM PC и включает 8-битный процессор Holtek с 64 байтами памяти.