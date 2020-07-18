Производитель популярных конструкторов LEGO выпустил набор, который дает возможность сложить копию приставки NES японской компании Nintendo. В приставку даже можно сыграть, правда с одной особенностью.

Компания Lego недавно анонсировала новый набор, который точно придется по душе поколению 80-х, отмечает The Verge.

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Набор представляет собой копию игровой приставки Nintendo NES и старого "пузатого" телевизора. В данном случае как минимум по консоли можно говорить о том, что копия полноразмерная. При этом набор позволит собрать дополнительно и геймпад, и картридж.



Набор позволит "сыграть" в Super Mario Bros.

На картинке коробки хорошо видно, что сыграть нам предлагают в легендарную Super Mario Bros. – одну из самых популярных игр за всю историю. Причем поиграть действительно выйдет, пусть и с некоторыми отличиями. На одном из фото видно, что на телевизоре будет специальная ручка, которая позволит управлять фигуркой самого известного в мире слесаря.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Цена

Набор будет состоять из 2 646 элементов, а стоисость его составит 250 долларов США или 230 евро (7 204 гривны) в Европе.