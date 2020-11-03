Компания Lenovo поделилась результатами работы во втором квартале 2020/2021 финансового года. За этот период доход компании составил 14,5 миллиарда долларов.

Как говорят в компании, это значение на 7% больше, чем показатель за аналогичный период предыдущего финансового года.

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Также этот показатель является максимальным за всю историю компании.

Рекордно высокими также являются показатели прибыли до уплаты налогов и чистой прибыли, которые соответственно на 52% и 53% больше в годовом выражении.

Что приносит прибыль

Наибольший доход приносит направление PC and Smart Devices Group (PCSD), выпускающее персональные компьютеры. Это подразделение входит в состав подразделения Intelligent Devices Group.

Именно это подразделение обеспечивает основной вклад в доход компании. Это направление за год нарастило доход на 8%, до 11,5 миллиарда долларов.

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Как известно, по итогам прошлого квартала Lenovo стала лидером среди производителей ПК, занимая 23,7% рынка. Еще одно подразделение – Mobile Business Group (MBG) – тоже показывает рост выручки.