Китайский технологический гигант Lenovo представил своего первого самостоятельно разработанного промышленного робота, получившего название Morningstar. Продукт был показан на конференции по инновациям и технологиям 2020 года.

Промышленный робот Morningstar использует передовые вычислительные мощности и позволяет работникам выполнять покрасочные работы удаленно, пишет Gizmochina.

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Что известно

Новинку показали на конференции Lenovo 2020 Innovation and Technology. Ранее компания занималась компьютерами, но теперь решила выпустить промышленного робота.



Lenovo Morningstar Industrial Robot / фото gizmochina

Попадая в новое помещение, Morningstar просканирует его, после чего визуализирует пространство на виртуальной машине. В корпусе устройства установлена бинокулярная стереокамера, которая и собирает данные. После анализа в специальные контейнеры загружается краска и робот приступает к работе.

Управлять роботом может оператор в очках дополненной реальности, однако у него также есть алгоритм самостоятельного обучения, который позволит выполнять определенные действия уже без участия человека.