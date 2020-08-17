Компания Lenovo Group обнародовала данные о своей выручке за первый квартал нового финансового года. В целом доход компании составил 13,3 миллиардов долларов.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе украинского офиса Lenovo.

Актуально 3 IT-компании с офисами в Украине попали в рейтинг 5000 лучших бизнесов США

Подробнее

В первом квартале 2020 года доход до налогообложения вырос на 38% год к году и достиг 332 миллионов долларов.

При этом чистая прибыль увеличилась на 31% в годовом исчислении и составила 213 миллионов долларов. Это очень хороший показатель, учитывая тот факт, что многие компании терпят убытки из-за коронакризиса.

Lenovo отчиталась о выручке за первый квартал

Этот показатель превзошел оценки аналитиков, которые в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 107 миллионов долларов.

Рынок ПК значительно превзошел отраслевые прогнозы о падении рынка,

– говорят в Lenovo.

При этом компания все же столкнулась с определенными вызовами – это удаленная работа. Однако, производитель применил новые возможности в работе и обучении сотрудников. Также Lenovo провела исследование, результат показал, что отдаленно сотрудники работают лучше.