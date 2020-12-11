Компания Lenovo выпустила новую модель линейки устройств для повседневного пользования ‒ 14-дюймовый ideapad Flex 5. Это девайс два в одном, поэтому он может трансформироваться из ноутбука в планшет.

Трансформация происходит благодаря возможности экрана вращаться на 360 градусов, рассказали 24 каналу в пресс-служба Lenovo.

Интересно Первый ноутбук от Nokia: появились новые детали

Характеристики

Lenovo ideapad Flex 5 оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации). Он поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6, а также оборудован аудиосистемой Dolby Audio.



Ноутбук-трансформер Lenovo ideapad Flex 5 / Фото пресс-служба Lenovo

При этом пользователи могут выбрать ноутбук на базе процессоров AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации) и поддержкой Wi-Fi 5. Устройство имеет сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Работает новинка на базе операционной системы Windows 10 Home.

Интересные фишки

Разработчик обращает внимание на специальный шарнир, который позволяет поворачивать экран на 360 градусов.

Также устройство имеет физическую шторку для веб-камеры. Можно выбрать модель с дополнительным считывателем отпечатков пальцев.

К теме Huawei MatePad T10 i MatePad T10s: в Украине анонсировали недорогие, компактные планшеты

Кроме того, стоит отметить, что новинка получила алюминиевый корпус, при этом вес составляет 1,5 кг. Время автономной работы до 12 часов.

Цена

Новинка уже доступна на украинском рынке в темно-сером цвете. Рекомендованная стоимость составляет 25 999 гривен.