Компания Lenovo выпустила новую линейку доступных смартфонов Lemon K12. Устройства работают на базе платформы Qualcomm. Также они могут похвастаться доступной ценой и объемными аккумуляторами.

В продажу Lemon K12 и Lemon K12 Pro поступят по цене 110 и 140 долларов соответственно (2 800 и 4 тысячи гривен), передает Gizchina.

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Lemon K12

Эта модель работает на базе Snapdragon (точное название не уточняется) с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Lemon K12 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с небольшим вырезом под фронтальную камеру. Основная камера – двойная с 48-мегапиксельным основным сенсором и дополнительным дактилоскопическим сканером. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Lemon K12 Pro

Это более продвинутая модель, работающая на базе чипа Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость накопителя – 64 ГБ.



Lemon K12 Pro / Фото gizchina.com

Lemon K12 Pro получил экран с диагональю 6,8 дюйма, в левом верхнем углу которого есть небольшое отверстие для селфи-камеры. Основная камера имеет три модуля с главным 64-мегапиксельным сенсором. Емкость батареи еще больше – 6000 мАч.