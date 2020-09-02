Компания Lenovo презентовала сразу несколько интересных продуктов, среди них-Smart Clock Essential. Это новые смарт-часы для дома и являются уменьшенной и более доступной версией Lenovo Smart Clock.

В частности, Lenovo заменила цветной дисплей большей модели на светодиодную панель, которая отображает информацию в реальном времени, передает Gizmochina.

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Во всем остальном дизайн Smart Clock Essential не отличается от более дорогого Lenovo Smart Clock.

Что еще интересного

Яркость LED дисплея в Smart Clock Essential регулируется автоматически, ведь он получил встроенный сенсор освещенности.

Снаружи Smart Clock Essential отделаны тканью с объемными кнопками вверху. Эти кнопки можно использовать для управления и установки времени.

Сзади размещен разъем питания, а также кнопка отключения звука и выходной порт USB-A. Последний можно использовать как зарядку для различных девайсов. Интересно, что порты обведены белым пластиком, который подсвечивается в темноте.

Часы поддерживают управление с помощью голосового ассистента Google Assistant часы. Поэтому его можно использовать для управления другими устройствами умного дома.

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Цена

Lenovo Smart Clock Essential на европейском рынке оценили в 59,99 евро (это почти 2 тысячи гривен).