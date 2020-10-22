Компания Lenovo представила новый формат упаковки своей продукции бренда ThinkPad. Новый вариант более экологичен и происходит без клейкой ленты с помощью бамбука.

Как рассказали 24 канала в пресс-службе Lenovo, их инженеры устранили пластиковую клейкую ленту с нижней части упаковки, представив коробки, которые выполняют защитную функцию и закрываются без посторонних элементов.

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В чем уникальность

Новая конструкция упаковки имеет самоблокирующийся элемент с двумя клипсами внизу и соответствующими отверстиями для фиксации, обеспечивающими большую стабильность.

Как объяснили в компании, отделение пластиковой ленты от картонной коробки является проблемой на перерабатывающих предприятиях. Поэтому новый метод упаковки, использующий меньше пластика, способствует тому, что больше картона попадает на переработку.

Lenovo запускает смарт-упаковку / инфографика Lenovo

Также в компании добавили, что Lenovo начала внедрять инициативы по экологичности, более десятилетия назад. Благодаря этому удалось сэкономить более 3100 тонн упаковочных отходов.

Еще одно интересное решение Lenovo – использование формируемой целлюлозы, волокна и полиэтилена низкой плотности (ПНГ), вместо традиционной полистирольной упаковки, изготовленной из пенопласта.

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Кроме того, в 2008 году компания Lenovo начала использовать полностью перерабатываемый упаковочный материал. А начиная с 2018 года ThinkPad X280 поставляется с термоформованными подушками из бамбука (одно из самых быстрорастущих растений в мире с годовым циклом жизни, что не создает токсичных отходов в процессе производства) и сахарного тростника.