Компания Lexus решила поздравить своих клиентов и не только их необычным концептом под названием HX Sleigh. Это летающие сани для Санты с "Оленьим полным приводом", в работе над которыми участвовали волшебные эльфы.

Такой транспорт от Lexus (если бы он вдруг стал реальностью) смог бы предложить сразу несколько уникальных фишек. Например, здесь есть "багажник бесконечного объема" с электроприводом, что позволит развозить еще больше подарков. Кроме того, Lexus HX Sleigh умеют летать на высоте до 18 км.

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Я обычный человек, но старые сани выглядят уже устаревшими. Пришло время для улучшения. Эти сани помогут мне быстрее доставлять игрушки всем детям из моего списка. Да и миссис Клаус тоже будет рада управлять ими!,

– сказал Санта.

Преимущества саней от Lexus

Кузов современных саней окрашен красной флуоресцентной краской, что сделает сани заметными темной ночью. Пассажир может слушать музыку через динамики встроенной аудиосистемы Mark Levinson. Обогрев шеи, включенный в климатическую систему Climate Concierge, а также сенсорный дисплей с системой управления движением, добавляются в комплектацию.



HX Sleigh – новые сани для Санта Клауса от Lexus

Сани движутся за счет гибридной силовой установки с системой All-Reindeer Drive ("Олений полный привод"). Есть здесь и встроенный автопилот, позволяющий Санте не заблудиться. Конечно, сани работают на 100-процентной возобновляемой энергии.