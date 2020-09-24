Компания LG представила одновременно два смартфона K62 и K52. Гаджеты получили объемные батареи, камеры с высоким разрешением и большие дисплеи.

Как сообщает портал Gizchina, устройства займут нишу среднего класса. Поставляться будут в двух цветах белом и синем и получили матовое покрытие. Модель K52 будет доступна в эксклюзивном красном корпусе.

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Характеристики LG K62

Смартфон получил 6.6 дюймовый IPS-дисплей с Full HD+ разрешением и соотношением сторон 20:9. Под капотом устройства восьмиядерный Octa-Core чипсет с тактовой чистотой 2.3 GHz. Поддерживать стабильную работу будет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенный накопитель памяти. За автономность работы отвечает 4000 мАч аккумулятор.



LG K62 и LG K52 получили 4 модуля камеры / Фото china-phone.info

В верхней части дисплея заметно небольшое отверстие для 28 Мп фронтальной камеры. Основная камера состоит из 4 сенсоров:

основной на 48 Мп,

5 Мп для широкоугольного режима,

2 Мп для макросъемки,

датчик глубины.

Корпус LG K52 доступен в двух базовых оттенках / Фото gizchina.com

Характеристики LG K52

Более бюджетный вариант смартфона получит 6.6 дюймовый Full HD дисплей с 13 Мп фронтальной камерой. 4 ГБ оперативной памяти и встроенный 64 ГБ накопитель с возможностью поддержки microSD. Также будет более низкий класс защиты от воды и пыли, аналогичный предыдущим моделям линейки.

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Цена

Стоимость и дату продажи смартфонов еще не объявили.