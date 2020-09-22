Через неделю после презентации неординарного смартфона LG Wing с поворотным дисплеем южнокорейская компания объявила о том, что готовится к старту продаж новинки. Кроме того, стала известна и официальная цена устройства.

По заявлению LG, оригинальный смартфон поступит в продажу на территории Южной Кореи уже в начале октября, позже компания планирует представить новинку на рынках Северной Америки и Европы. Дата анонса глобальной версии будет объявлена производителем отдельно.

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Цена LG Wing

Розничная цена построенного на платформе Snapdragon 765G гаджета, оснащенного 6,8-дюймовым основным экраном с поворотным механизмом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, составит 943 долларов (26 654 гривен).



Смартфон LG Wing

По случаю старта продаж LG предложила пользователям ограниченную по времени акцию – в течение двух лет со дня покупки владелец устройства сможет заменить любой из его дисплеев в случае поломки, что не подпадает под гарантийные условия со скидкой в 70%.