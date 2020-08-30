Компания LG начала показывать устройства, которые официально анонсирует в рамках выставки IFA 2020 (мероприятие должно состояться 3 сентября в Берлине). Среди новинок – новая стиральная машина LG WashTower.

Вернее, это даже стирально-сушильная машина, которая имеет ряд интересных интеллектуальных функций, передает Gizmochina.

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Что интересного

Машинка может выполнять функции стирки и сушки одежды, ведь стиральный блок обменивается данными о стирке с сушильным аппаратом. Это позволяет сушилке предварительно подготовить оптимальную программу сушки и нагреть барабан.

LG WashTower имеет одну панель управления, расположенную между стиральным и сушильным блоками. Вместимость одежды для стирки – до 17 кг, для сушки – до 16 кг.

Новинка оснащена системой на базе искусственного интеллекта (AI DD), поэтому устройство обеспечивает быструю, бережную и чистую очистку одежды, определяя вес и мягкость для расчета оптимальных параметров для каждой стирки.

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Сушилка использует паровую технологию LG, что обеспечивает гигиену и уничтожение 99.99% обыкновенных бактерий.

Цена

Стоимость LG WashTower пока не объявлена. Старт продаж состоится уже в сентябре после анонса на IFA 2020.