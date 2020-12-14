Компания LG известна как производитель цифровой и бытовой техники, но в ее арсенале есть и другие полезные решения для дома. Очередной новинкой бренда стали стационарные аккумуляторные системы серии LG Energy Solution для накопления энергии и обеспечения резервного питания в роли альтернативы для генераторов на жидком топливе.

Фирменное решение предлагает рекордную для рынка емкость резервного хранилища электроэнергии, сообщает Solar Power World Online.

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Компания представила сразу две серии накопителей: LG RESU Prime может накапливать до 16 кВтч, а при объединении двух устройств в один массив – до 32 кВтч, при этом пиковая нагрузка может составлять 7 или 14 кВт соответственно. Для сравнения, популярная в США система Tesla PowerWall обеспечивает пиковую мощность 5 кВт при емкости в 13,5 кВтч.

Более доступная модель LG RESU10H Prime емкостью 9,6 кВтч также предусматривает расширение до двухблочной конструкции на 19,2 кВтч при максимальной нагрузке до 10 кВт в зависимости от конфигурации. Во всех резервных установках предусмотрена возможность удаленного мониторинга, а также подключения различных инверторов. Ожидается, что релиз модели LG RESU16H Prime состоится до конца декабря, а более компактная RESU10H Prime выйдет в марте 2021 года.



Система LG RESU10H Prime

Кроме того, LG планирует выпустить гибкую систему аккумуляторов LG RESU FLEX, состоящую из нескольких модулей с вариативным изменением мощности. Ее поставки LG планирует начать в середине следующего года. Стоимость новинок производитель пока не раскрывает.