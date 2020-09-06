Южнокорейский производитель показал флагманский проектор LG Cinebeam 4K UHD Laser. Дата поступления в продажу и стоимость пока не озвучены.

Технические особенности

Устройство имеет номер модели HU810P, поддерживает вывод 4K-картинки с диагональю до 300 дюймов и яркостью 2700 ANSI люмен, сообщает NeoWin.

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Изображение охватывает 97% цветового пространства DCI-P3, поддерживается расширенный динамический диапазон (HDR10 и HLG), включая поддержку динамического отображения тонов.

LG Cinebeam 4K UHD Laser получил функцию Adaptive Picture Pro, которая может настраивать изображение в зависимости от освещенности помещения, а также от яркости сцен воспроизводимого контента. Кроме того, есть режимы Real Cinema Mode и TruMotion Mode, которые позволяют воспроизводить контент с разной частотой кадров, включая 24 к/с.

Проектор оборудован парой динамиков мощностью 5 Вт. Также можно подключить колонки WiSA или Bluetooth. HDMI 2.1 позволяет просматривать 4K-контент с 10-битным цветом и качеством звука "почти без потерь". Управляет устройством ОС LG webOS 5.0. Поддерживается совместное использование экрана с телефона или планшета. Калибровка производится автоматически.