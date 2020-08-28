По традиции, накануне ежегодной выставки IFA 2020 компания LG начала заранее рассказывать о новинках, которые привезет в Берлин. Одной из них стал портативный очиститель воздуха, выполненный в форме защитной маски для лица.

И хотя производитель в анонсе не упоминает пандемию коронавируса, очевидно, что именно это стало стимулом к ​​созданию такого продукта, отмечает The Verge.

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Особенности компактного очистителя

В LG PuriCare Wearable Air Purifier предусмотрены датчики для определения вдоха и выдоха, регулирующих работу двух вентиляторов: от вдоха вентиляторы автоматически ускоряются, способствуя всасыванию воздуха, а при выдохе замедляются, чтобы уменьшить сопротивление воздуха при выходе.

Перед каждым вентилятором установлены HEPA-фильтры класса H13, которые улавливают мелкие частицы. LG заявила, что очиститель воздуха предназначен для замены самодельных масок, а также одноразовых, которые были в дефиците ранее в этом году.

Компактный очиститель воздуха PuriCare Wearable Air Purifier

Правда, компания не утверждает, что ее маска способствует замедлению распространения коронавируса. Производитель не дал четкого ответа на этот вопрос, отметив, что ожидает завершения сертификации и тестирования устройства.

LG PuriCare Wearable Air Purifier работает от аккумулятора емкостью 820 мАч. Заявленное время работы в режиме низкого энергопотребления составляет 8 часов, а в режиме повышенной мощности – 2 часа. Сроки выпуска и стоимость маски пока не объявлены.