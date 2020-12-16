Компания LG Electronics объявила о разработке автономного робота, который будет использовать ультрафиолетовый свет для дезинфекции зон с высоким тактильным взаимодействием и интенсивным движением. LG планирует предложить УФ-робота гостиничным, розничным, корпоративным и образовательным секторам в США в начале 2021 года.

Что известно

Разработку представят на выставке CES 2021. Предполагается, что работа обеспечит новый стандарт гигиены, поможет дезинфицировать зоны с наибольшим прикосновением и интенсивным движением. Об этом заявляют сами разработчики в своем пресс-релизе.

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Такой автономный робот появился в то время, когда соблюдение правил гигиены является наивысшим приоритетом для гостей отелей, студентов и посетителей ресторанов. Потребители могут быть уверены в том, что робот LG с функцией дезинфекции ультрафиолетом поможет снизить воздействие потенциально опасных микробов,

– сообщил вице-президент Ро Кю-чан, глава подразделения робототехники LG Business Solutions.



УФ-робот от LG обеспечит соблюдение гигиены в людных местах / Фото LG

Благодаря своей конструкции робот сможет легко передвигаться по любым поверхностям, обрабатывая поверхности комнат за 15-30 минут, очищая несколько зон взаимодействия на одном заряде батареи.

Он спроектирован таким образом, чтобы быть простым в эксплуатации, и может быть интегрирован в любые зоны очистки, не требуя для работы большой и длительной подготовки персонала или специалистов. Следить за ходом работы можно будет с помощью смартфона или планшета.

Влияние ультрафиолетовых лучей на людей будет сведено к минимуму с помощью встроенного предохранителя, активированного датчиками обнаружения движения человека, нажатием кнопки аварийной остановки или через мобильное приложение.