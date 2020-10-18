Подразделение компании LG-Pra.L, занимающийся производством косметических товаров, выпустил новое устройство. Это шлем LG Pra.L MediHair, который используется для стимуляции роста волос.

Информация о новом продукте размещена на официальном сайте LG.

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Как работает шлем

LG Pra.L MediHair работает на базе светотерапии для стимуляции роста волос. Это происходит с помощью 146 лазеров и 104 светодиодов, которые стимулируют стволовые клетки, отвечающие за рост волос, а также замедляют облысение.

При этом конструкцию шлема сделали таким образом, чтобы сосредоточиться на макушке и передней части головы, где чаще всего случается облысение.

Кстати, низкоуровневая светотерапия была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, как метод лечения облысения.

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Клиническое исследование показало, что использование LG Pra.L MediHair три раза в неделю в течение 16 недель действительно улучшает густоту волос.

Подробнее о шлеме

В LG Pra.L MediHair есть три основных режима:

Total Care, который обрабатывает всю кожу головы,

Front Care-фокусирует работу исключительно на передней части,

Top Care-сосредоточен на макушке.

LG Pra.L MediHair также имеет датчик, который гарантирует правильное ношение пользователем. Его стоимость пока не объявлена.