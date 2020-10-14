LG анонсировала большой апдейт программного обеспечения для своих смарт-телевизоров. В обновленной прошивке будет улучшена функция распознавания речи, появятся новые программы и инструменты взаимодействия с устройствами в экосистеме умного дома. При этом пользователи "серых" моделей могут столкнуться с проблемами в работе своей техники.

В обращении к покупателям, размещенном на официальном сайте LG, компания порекомендовала воздержаться от приобретения "серых" моделей фирменной техники. По заявлению вендора, использование таких устройств в регионе, не предназначенном для их продажи, может привести к ограничениям или неработоспособности функций Smart TV.

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"В таких странах, как Украина, Туркменистан и Россия, услуги Smart TV могут быть полностью недоступны или существенно ограничены, если ваше устройство не имеет сертификата на соответствие выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов в вашем регионе. График может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны", – сообщает компания.

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Вендор отмечает, что продавец обязан предоставить покупателю информацию о подтверждении соответствия товара и наименования технического регламента. На тыльной панели устройства также должна присутствовать маркировка EAC, которая говорит о проведенных лабораторных испытаниях и процедурах оценки, установленных в технических регламентах Евразийского Экономического Союза.

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Что именно произойдет после установки обновленной прошивки на телевизоры, приобретенные за рубежом или у продавцов "серой" продукции, пока неизвестно. Распространение апдейта начнется 16 ноября 2020 года.