Футурологи уверены, что в скором будущем все окружающие поверхности будут интерактивными. И это будущее ближе, чем многие думают. LG Displays заменила стекла в вагонах китайского метро прозрачными OLED-дисплеями, выполняющими функции информационного табло.

На дисплеях пассажиры могут увидеть схему метро, ​​информацию о времени прибытия на нужную станцию, сообщение машиниста и диспетчера, а также новости и прогноз погоды, пишет New Atlas.

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Экраны с диагональю 55-дюймов заменили окна вагонов поезда, курсирующего по шестой линии метрополитена Пекина и десятой линии метрополитена Шэньчжэня.

Компания сотрудничает с производителями железнодорожной техники и руководством метрополитенов и планирует устанавливать подобные прозрачные дисплеи на главных станциях подземки в крупных городах Китая и за его пределами.

В начале года LG Displays показала кабину самолета будущего с прозрачными OLED-дисплеями, а теперь первой в мире установила эту технологию в окна вагонов метро.

Развитие рынка экранов

Аналитики из Prescient&Strategic Intelligence подсчитали, что рынок транспортных дисплеев будет расти на 46% ежегодно и к 2024 году достигнет 4,93 миллиарда. Компания LG Displays наблюдает эту тенденцию на практике, получая заказ от производителей автомобилей, самолетов, строителей интеллектуальных зданий и операторов подземного транспорта.

В начале августа LG Displays представила OLED-телевизор с диагональю 65 дюймов, который сворачивается в рулон. Большую часть времени гибкая панель будет "спрятана" в саундбар, а при необходимости, может раскрыться по нажатию одной клавиши на пульте управления.