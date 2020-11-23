Концепцию гибкого экрана компания LG представила еще в прошлом году, а два месяца назад необычный "рулонный" телевизор поступил в продажу. Потом в сети засветился смартфон вендора с гибким экраном, а позже стало известно, что оригинальный форм-фактор производитель электроники намерен реализовать и в фирменных ноутбуках.

Инсайдеры опубликовали патентную документацию LG, что описывает лэптоп с 17-дюймовым дисплеем, который может быть уменьшен до диагонали 13,3 дюйма или полностью свернут в рулон. Судя из представленных изображений, клавиатура устройства также будет втягиваться в компактный корпус в форме бруска.

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Особенности разработки

По данным инсайдеров, такое решение позволяет существенно уменьшить не только габариты, но и вес устройства, благодаря чему оно будет очень удобным при переноске. При этом технические характеристики не сообщаются – судя по схематичности изображений, на них представлен один из ранних концептов ноутбука.

Фото патентной заявки LG



Дата выхода гаджета

Возможная дата анонса оригинального гаджета неизвестна – регистрация патента еще не означает готовность модели к массовому производству.